Появилось изображение нового здания кинотеатра «Баку», которое будет заново построено в столице России Москве.

Как сообщает АПА, продолжаются работы по перестройке расположенного на улице Усиевича 12/14 здания кинотеатра «Баку», снос которого продолжается уже несколько дней.

На сайте комплекса строительной политики правительства Москвы помещены кадры с изображением современного облика реконструируемого здания кинотеатра «Баку».

Реконструкция проводится Открытым акционерным обществом «Эдисонэнерго», ее планируется завершить в третьем квартале 2020 года.

На месте кинотеатра «Баку» будет построен одноименный Многофункциональный общественный центр. Пять этажей здания будут надземными, а два – подземными.

В центре на территории площадью 2000 кв. м будет вновь функционировать кинотеатр «Баку».

Современный кинотеатр «Баку» будет состоять из 5 залов. Кроме того, здесь планируется открытие Центра азербайджанской культуры.

Отметим, что кинотеатр «Баку» был построен в Москве в 1974 году по проекту архитекторов И.Волкова, Э.Смолиной и Л.Фадеевой. В оформлении здания использованы мотивы традиционной азербайджанской архитектуры. В кинотеатре было три зала – на 600, 70 и 60 мест.

Minval.az