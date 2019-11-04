В здании расположенного в украинском городе Днепр Университета таможенного дела и финансов открылся Центр Азербайджана. В церемонии открытия приняли участие сотрудники посольства нашей страны в Украине, члены азербайджанской общины, проживающие в Днепре, руководящий состав университета и общественно-политические деятели города.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, до начала церемонии открытия центра, созданного при финансовой поддержке руководителя Лиги азербайджанцев Днепропетровска Сархоша Исмаилова и поддержке посольства нашей страны в Украине, состоялась встреча азербайджанской делегации с ректором университета, кандидатом юридических наук Дмитрием Бочаровым.

Выразив признательность руководству университета за поддержку в создании центра, советник посольства Вусал Сулейманов отметил, что работа по расширению сотрудничества между высшими учебными заведениями двух стран продолжится и в дальнейшем.

Д.Бочаров, в свою очередь, подчеркнул, что университет заинтересован в осуществлении совместных проектов с высшими учебными заведениями Азербайджана.

В ходе встречи посольство подарило ректору университета книгу о Карабахской группе азербайджанских ковров.

Затем гости ознакомились с музеем университета.

Подчеркнув развитие азербайджано-украинского сотрудничества во всех областях, в том числе, в сфере образования, В.Сулейманов отметил, что открытие Центра Азербайджана является показателем стратегических отношений наших стран. Отметив, что под руководством Президента Азербайджана Ильхама Алиева проявляется большая государственная забота о развитии образования в нашей стране, дипломат сказал, что этот центр внесет свой вклад в развитие образования и пропаганду Азербайджана.

Выступившие затем ученый-историк Эльдар Тагиев, профессор Сулейман Гусейнов, преподаватель азербайджаноязычной воскресной школы, функционирующей при Лиге азербайджанцев Днепропетровска, Кенуль Агамалыева отметили, что открытие подобных центров направлено на усиление и стимулирование деятельности азербайджанской общины.

Было отмечено, что центр также станет благоприятной платформой для пропаганды реалий об Азербайджане, а также его истории и культуры.

В заключение состоялось художественное мероприятие с участием живущих в Днепре талантливых азербайджанцев. Исполнение на скрипке песни «Сары гялин» нашим соотечественником Эмином Алиевым, песня Муслима Магомаева «Азербайджан» в исполнении Орханом Гаджиева, выступление танцевальной группы «Лейла», состоящей из школьников, а также отрывки из газелей гениального мыслителя Насими были встречены с большим интересом.

Minval.az