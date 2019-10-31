Арбитражный суд Московской области отклонил ходатайство бывшего владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова, в котором он просил исключить из конкурсной массы принадлежащую ему двухкомнатную квартиру в поселке Заречье Одинцовского района.

Как следует из определения суда, которое приводит РИА Новости, ходатайство было мотивировано тем, что эта «двушка» является единственным жильем известного бизнесмена, признанного банкротом в 2017 году. Имущество, включенное в конкурсную массу, затем реализуется, а вырученные средства идут на расчеты с кредиторами.

Суд установил, что в указанной квартире Исмаилов не проживает, и в просьбе исключить ее из конкурсной массы усмотрел признаки злоупотребления правом, что «влечет отказ такому недобросовестному лицу в защите принадлежащего ему права». Суд указал, что в преддверии банкротства Исмаилов совершил действия по отчуждению ряда жилых помещений, в результате чего в его собственности осталась только одна квартира в Заречье.

Так, должник подарил две квартиры на Кутузовском проспекте общей площадью почти 300 квадратных метров своему несовершеннолетнему внуку. Кроме того, Исмаилов вывел в закрытый паевой фонд под управлением его аффилированной компании два жилых дома и три земельных участка в городе Апрелевке. Все эти сделки были признаны судом недействительными.

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