Президент Союза азербайджанцев России (САР) и Всемирного азербайджанского культурного Фонда (ВАКФ) Физули Мамедов взял на себя все расходы на операцию и лечение нашего соотечественника Орхана Гусейнова.

Об этом «Минвалу» заявили в САР.

«Два дня назад наш соотечественник, работающий на одном из рынков в России, после падения получил серьезную травму левой руки. Сложившаяся ситуация требовала скорейшего вмешательства врачей и проведения дорогостоящей операции. В ином случае руку бы пришлось ампутировать. Коллеги и друзья Орхана стали срочно собирать средства на операцию и искать помощи среди неравнодушных. К счастью, информация дошла до президента САР Физули Мамедова, известного своими благотворительными акциями. Физули Мамедов в тот же час оплатил необходимую сумму, и уже завтра нашему соотечественнику проведут операцию на руке», – заявили в организации.

В САР также напомнили, что это уже не первый случай, когда Физули Мамедов выступает с подобного рода акциями.

«За короткий срок Физули Мамедов решил жилищные вопросы 22 ветеранов Карабахской войны. Кроме того, известный общественный деятель взял на себя расходы по установлению памятников азербайджанским героям Великой Отечественной войны в Санкт-Петербурге, Новгородской и Калининградской областях», – резюмировали в пресс-службе.

Minval.az