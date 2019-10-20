Делегация Центрального аппарата Союза азербайджанцев России (САР) во главе с президентом Физули Мамедовым в дни празднования 28-й годовщины Азербайджанской Республики посещает с визитами регионы на Северо-западе России. Также в регионах находятся вице-президенты Организации – Анар Гасанов и Маис Джафаров.

Об этом сообщили в пресс-службе организации.

Первым городом в маршруте делегации стал Великий Новгород. Здесь состоялись встречи руководителей организации с активистами местной азербайджанской диаспоры во главе с представителем САР в Великом Новгороде Эльшадом Гурбановым. В ходе обсуждений текущих вопросов диаспоры Физули Мамедов отметил важность координации работы с диаспорой в регионах.

«Нельзя ограничивать координацию деятельности диаспоры в регионах лишь средствами массовой коммуникации. Необходимо также периодически посещать регионы и интересоваться на местах насущными вопросами диаспоры», — сказал президент САР.

Отдельное внимание хотелось бы уделить встрече, которая состоялась в Парфинском районе Новгородской Области. Здесь состоялись переговоры САР с главой администрации района Еленой Леонтьевой. Центральной темой встречи стал вопрос увековечивания памяти Героя Советского Союза Исрафила Мамедова.

Президент САР Физули Мамедов выступил с инициативой установки памятника герою Великой Отечественной войны, совершившему свой подвиг именно на новгородской земле.

Данная инициатива была положительно встречена со стороны представителей Администрации района. Елена Леонтьева высоко оценила отношение наследников Победы к нашей общей истории. По словам главы Парфинского муниципалииета в боях за этот участок фронта 8 воинов удостоились звания Героя Советского Союза и одним из первых был Исрафил Мамедов. Она отметила, что о подвиге героя-азербайджанца рассказывают посетителям Музея Великой Отечественной Войны.

Затем руководство района совместно с делегацией САР провели осмотр некоторых участков, где район готов предоставить места для увековечения памяти Исрафила Мамедова.

По обоюдному согласию память героя советского союза будет увековечена при въезде Парфино. В данный момент на этом участке стоит танк — участник ВОВ, а также монумент парфинцам, погибшим за Родину. Эти памятники являются символом Парфинского района.

Президент САР Физули Мамедов взял на себя реставрацию вышеупомянутых памятников, в частности, увековечение памяти Исрафила Мамедова. После реставрационных работ и установления бюста Исрафилу Мамедову этот участок власть планирует переименовать в Аллею Героев.

Началась работа по воплощению данного проекта в жизнь.

Тем временем делегация САР продолжает своё турне по северо-западным регионам России.

Minval.az