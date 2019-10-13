Региональная национально-культурная автономия азербайджанцев Московской области адресовала председателю Государственной Думы РФ Вячеславу Володину и министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову обращение по поводу участия Константина Затулина в мероприятии на оккупированных территориях Азербайджана.

В письме отмечается, что РНКАА МО считаем своим долгом информировать, что 11 октября 2019 года Константин Затулин выступил на «международном» форуме «друзей арцаха» «Сотрудничество во имя справедливости и мира».

«Мы хотели выяснить и получить ответы на вопросы, а также поставить вопрос о лишении депутата ГД право выступать ввиду несоблюдения этических норм:

По чьему приглашению К.Ф.Затулин прибыл на этот Форум? Руководства непризнанной ни ООН, ни Россией, ни даже Арменией так называемой «республики арцах»? Кого он представлял и в качестве кого, имени какой организации выступил? Как первый зампред Комитета ГД, или как директор Института стран СНГ? К.Затулин, как директор института СНГ, не правильно понял круг главных его задач, а именно: 1) прогнозирование внутренней и внешней политики бывших союзных республик; 2) мониторинг этносоциальных и военно-политических конфликтов на территории бывшего СССР; 3) выработка рекомендаций по их разрешению и предотвращению. Все ли его высказывания есть официальная позиция российского государства, ГД ФС РФ? Как Вы оцениваете соответствие его высказываний с занимаемыми должностями в комитете ГД по делам СНГ? Как можно понять его слова «Я уверен, что Российская Федерация как государство не допустит несправедливое решение карабахского конфликта. Русский народ в первую очередь ценит совесть и справедливость. А они на вашей стороне». Что означает несправедливое решение Карабахского конфликта? Выражая мнение россиян многих национальностей, требуем:

-Лишить депутата ГД К.Ф.Затулина право выступать за пределами РФ ввиду несоблюдения этических норм причем не просто депутатом, а Первым заместителем Председателя Комитета ГД ФС РФ.

2. Поставить вопрос перед учредителями Института стран СНГ (МИД РФ, МГУ, МГИМО) о должностном несоответствии К.Ф.Затулиным должности директора ввиду невыполнения главного круга задач.

3. Поставить вопрос перед членами Совета Безопасности РФ об исключении К.Ф. Затулина из членов научного Совета», — отмечается в обращении, передает агентство АПА.

Minval.az