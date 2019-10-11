Руководители религиозных конфессий в Азербайджане распространили совместное заявление в связи с мечетью Юхары Говхарага в Шуше.

Как говорится в сообщении Управления мусульман Кавказа, в заявлении говорится:

«Оккупант-Армения продолжает агрессию в духовной плоскости, в отношении наших религиозных памятников, грубо нарушая требования международного права, конвенции и другие документы, принятые в связи с защитой духовного наследия мировой цивилизации.

В отношении религиозного памятника, мечети «Джума» в оккупированном азербайджанском городе Шуше, возведенной в 1883 году выдающимся азербайджанским зодчим Кербалаи Сефиханом Гарабагы в честь дочери карабахского хана Ибрагима Халила – Говхарага, целенаправленно проводится террор.

Армения, уничтожившая на оккупированных азербайджанских землях культурное, историческое и духовное наследие нашего народа, готовится к «открытию» после «ремонта и реставрации» мечети Говхарага в Шуше, которую сама же разрушила. «Открытием» мечети после «ремонта» Армения пытается обмануть международную общественность, показать себя в имидже страны, которая «заботится» об исторических памятниках.

Это еще один наглядный пример незаконной деятельности Армении и ее подручного преступного режима на наших оккупированных территориях. Также вызывает сожаление и обеспокоенность распространившаяся информация о том, что оккупационный режим проводит эту работу совместно с компанией «Part Saman Jahan» из соседней и дружественной нам страны – Ирана.

Мы призываем международную общественность выразить свою решительную позицию в связи с вандализмом, который совершает Армения в отношении исторического и религиозного памятника на исконных азербайджанских землях – мечети «Говхарага», а также всех исторических и религиозных памятников на наших территориях, решительно осудить эти шаги, ссылаясь на положения Гаагской конвенции «Об охране культурного наследия в случае вооруженного конфликта» (1954), Конвенции ЮНЕСКО по охране всемирного культурного и природного наследия (1972), Европейской конвенции по охране археологического наследия (1992), принять решительные шаги для предотвращения таких действий».

Заявление подписали председатель УМК Шейхульислам Аллахшукюр Пашазаде, Архиепископ Бакинский и Азербайджанский Александр, глава Общины горских евреев в Баку Милих Евдаев, председатель Албано-Удинской Христианской Общины Азербайджанской Республики Роберт Мобили.

Minval.az