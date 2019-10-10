«По сообщению армянских СМИ, 11 октября 2019 года на оккупированных землях Азербайджана планируется проведение форума «Сотрудничество во имя справедливости и мира — друзья «Арцаха» (самоназвание оккупированных армянами земель Азербайджана, здесь и далее кавычки наши — прим.Минвала)».

В сообщении подчеркивается, что основными докладчиками форума будут представители оккупационного режима, а на повестке такие вопросы, как «Право народа «Арцаха» на самоопределение», а также «Возможность мирного урегулирования конфликта и укрепления международных связей «Арцаха»».

Возникает резонный вопрос: насколько Армения, своей деструктивной позицией тормозящая мирное урегулирование нагорно-карабахского конфликта, имеет право говорить о «сотрудничестве во имя справедливости и мира?»».

Как сообщает Report, об этом заявил глава Азербайджанской общины Нагорно-Карабахского региона Азербайджанской Республики Турал Гянджалиев.

Какой вклад может внести Армения в «сотрудничество во имя мира»? Было бы лучше, если бы Армения поведала всему миру об ударах, наносимых ею по сотрудничеству во имя мира. Тогда бы мир скорее поверил бы в искренность Армении. Проводя форум в Нагорном Карабахе, Армения пытается тем самым оправдать оккупацию и этнические чистки», — подчеркнул Т.Гянджалиев.

Minval.az