10 октября в Управлении мусульман Кавказа (УМК) шейхульислам Аллахшукюр Пашазаде принял посла Грузии в Азербайджане Зураба Патарадзе.

Как говорится в сообщении УМК, в ходе встречи председатель УМК подробно проинформировал посла о II Саммите всемирных религиозных лидеров, который состоится 14-15 ноября в Баку, рассказал о вопросах, связанных с участием грузинской делегации во главе с Патриархом в этом мероприятии.

В свою очередь, посол поделился своими впечатлениями с шейхульисламом о вчерашнем успешном визите премьер-министра Грузии в Азербайджан.

Также были затронуты религиозно-культурные связи между Азербайджаном и Грузией. Было отмечено, что эти связи прошли испытание временем и остались на высоком уровне благодаря мудрости наших народов, руководителей наших государств и религиозных лидеров.

Председатель УМК отметил, что знаком с Патриархом Всея Грузии-Каталикосом Илией II 40 лет, всегда убеждался в его мудрости и дальновидности. Шейхульислам выразил безмерную признательность и большое уважение к Патриарху, которого назвал своим другом и братом, особо подчеркнув, что высоко ценит мудрость, проявляемую в регионе Патриархом в самые трудные времена, его вклад в справедливое решение армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, его роль в качестве посредника в миротворческих переговорах кавказских религиозных лидеров.

В ходе встречи был обсужден вопрос, связанный с находящимся на территории Азербайджана комплексом Кешикчидаг, проведен обмен мнениями по поводу последнего письма Патриарха шейхульисламу А.Пашазаде. В беседе с послом председатель УМК подчеркнул, что вопрос «Кешикчидага» носит межгосударственный характер, выразил надежду на его решение в рамках суверенитета Азербайджана, соответствующими межправительственными комиссиями на основе традиционных принципов дружбы, братства, добрососедства между народами Азербайджана и Грузии, нашими странами.

Шейхульислам напомнил послу о заявлении Патриарха Илии II, сделанное в мае этого года и опубликованное на официальном сайте Патриархии Грузии. Несколько месяцев назад в заявлении по вопросу о комплексе «Кешикчидаг» Патриарх Илия II сказал: «К сожалению, при анализе происходящего создается впечатление, что другая сила, которая хочет создать серьезные проблемы между Азербайджаном и Грузией, использует церковь для достижения своих целей. Но не нужно легко поддаваться провокациям».

Поблагодарив шейхульислама А.Пашазаде за приглашение, посол сказал, что межправительственными комиссиями ведется работа по урегулированию вопроса по «Кешикчидагу», есть прогресс и вопрос будет решен шаг за шагом путем переговоров. Было единогласно решено, что разжигающие такие конфликты сторонние силы преследуют корыстные цели. Посол отметил, что никаким заинтересованным силам не будет дано возможности навредить грузино-азербайджанским отношениям и заявил об уверенности в мудрости религиозных лидеров Грузии и Азербайджана. В конце встречи посол заверил шейхульислама, что лично доставит приветствие и информацию о встрече Патриарху Илии II.

Minval.az