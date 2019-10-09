Азербайджанская община Нагорно-Карабахского региона Азербайджанской Республики распространила заявление в связи с «ремонтом» армянами мечети Верхняя Говхарага в Шуше.

В заявлении говорится, что после «ремонта» мечети Верхняя Говхарага в Шуше Армения, уничтожающая на оккупированных азербайджанских землях культурное, историческое и религиозное наследие нашего народа, готовится к «открытию» провокационного характера.

«Это еще один наглядный пример незаконной деятельности Армении и ее подручного преступного режима на наших оккупированных территориях. Как известно, мечеть Верхняя Говхарага, носящая имя дочери Карабахского хана Ибрагима хана Говхараги (Говхарниса Бейим), была построена в 1883 году шушинским архитектором Сафиханом Карабахи на месте пришедшей в непригодное состояние мечети ее отца Ибрагима хана при материальной поддержке Говхарнисы.

«Открытие» мечети после «ремонта» — запланированное Арменией дешевое шоу, целью которого является обман международной общественности. Армения этим хочет показать себя миру страной, «заботящейся» об исторических памятниках. Если Армения действительно с таким уважением относится к памятникам истории, заинтересована в их восстановлении, то почему уничтожает принадлежащие нашему народу сотни памятников культуры, историко-религиозных памятников? Почему армянские вандалы стирают с лица земли следы других мечетей, церквей и памятников, существовавших в свое время в Шуше? Кто будет пользоваться мечетью Верхняя Говхарага, если коренные местные жители Шуши азербайджанцы изгнаны оттуда?

Нам больно и оттого, что армянские агрессоры пытаются изменить архитектуру этой жемчужины нашего народа и преподнести ее как «персидскую мечеть». Это еще раз показывает, что Армения разворовывает имеющееся на оккупированных территориях и принадлежащее азербайджанцам культурное наследие, пытается замести его следы и стереть с лица земли. Объявив мечеть Верхняя Говхарага «персидской мечетью» Армения фальсифицирует историю, старается переписать ее. Это также лишний раз доказывает, то что Армения фиктивно-толерантная страна.

По сообщениям прессы, «ремонтно-восстановительные работы» в мечети Верхняя Говхарага проводит иранская компания «Part Saman Cahan». Это огорчает нас, вынужденных переселенцев. Мы расцениваем это как пренебрежительное отношение к азербайджанской общине Нагорно-карабахского региона Азербайджанской Республики и в целом к азербайджанскому народу.

Мы, азербайджанская община Нагорного Карабаха, заявляем, что первым нашим делом по возвращении на свои земли будет именно восстановление наших культурных, исторических и религиозных памятников. Мы уверены в близости этого дня.

Единственным решением нагорно-карабахского конфликта является вывод оккупационных войск Армении с наших земель, возвращение изгнанных оттуда азербайджанцев, совместное проживание обеих общин в Нагорном Карабахе в рамках международно признанной территориальной целостности Азербайджана», — говорится в заявлении.

Minval.az