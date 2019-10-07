Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник позвонил Президенту России Владимиру Путину, сообщает пресс-служба азербайджанского лидера.

«Президент Ильхам Алиев сердечно поздравил Владимира Путина с днем рождения, пожелал ему новых успехов в президентской деятельности во имя прогресса российского государства и народа, крепкого здоровья», — говорится в сообщении.

Главы двух государств подчеркнули, что проведенные недавно в Сочи азербайджано-российские переговоры на высшем уровне «внесли вклад в дальнейшее развитие основанных на стратегическом партнерстве двусторонних дружеских отношений, выразили уверенность в том, что связи будут и дальше расширяться и укрепляться».

«В ходе беседы президенты Ильхам Алиев и Владимир Путин обменялись мнениями по представляющим взаимный интерес вопросам, связанным с дальнейшим развитием двусторонних отношений», — отмечается в сообщении пресс-службы.

Minval.az