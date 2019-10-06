В среду, 9 октября, в 12:00 в центральном офисе агентства «Интерфакс» (улица 1-я Тверская-Ямская, дом 2) состоится пресс-конференция на тему: «Создание новой политической партии Союз справедливых сил России (СССР) — веление времени».

Согласно информации «Интерфакса», в пресс-конференции участвуют: учредитель, юрист в ООО «Международная юридическая компания «Эльман Групп» Эльман Пашаев; политолог, генеральный директор «PR-PRofi Group» Алексей Золотухин; независимый инвестиционный аналитик Рами Зайцман; юрист в ООО «Международная юридическая компания «Эльман Групп» Елена Пашаева; руководитель представительства Международной ассоциации исламского бизнеса по Москве и Московской области Мурат Гехов; российская джазовая певица Александра Шерлинг; адвокат Московской городской коллегии адвокатов №5 Елизавета Шаргородская.

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