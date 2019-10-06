На пленарном заседании XVI Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи, в ходе которого президент Азербайджана Ильхам Алиев выступил с речью, присутствовал и авторитетнейший российский писатель, известный интеллектуал, политический и общественный деятель, председатель и один из учредителей Изборского клуба, главный редактор газеты «Завтра» Александр Проханов.

Александр Проханов поделился своими впечатлениями: «Основная идея выступления президента Ильхама Алиева касалась конфликта вокруг Нагорного Карабаха. Президент Азербайджана подробно рассказал об истории возникновения конфликта, о тупике, в который зашли переговоры. Сказал о продолжающихся военных действиях: незадолго до его выступления появилась информация о том, что армянский снайпер убил азербайджанца — мирного жителя. Ереванской формуле, в которой утверждается, что «Карабах — это Армения, и точка», президент Ильхам Алиев противопоставил другую: «Карабах — это Азербайджан, и восклицательный знак».

«В целом же речь шла о конфликтных ситуация в Азии, о местах, где эти конфликты приобретают «военную форму». Ильхам Алиев указал на конструктивный подход президента России Владимира Путина в вопросе урегулирования конфликтов», — цитирует азербайджанский интернет-сайт Day.Az А.Проханова.

По его словам, представителей Армении, каких-то радикалов во время выступления Ильхама Алиева в зале не было: «Зал аплодировал».

Александр Проханов ответил и на вопрос относительно недавнего заявления министра иностранных дел России Сергея Лаврова, который осудил высказывание Никола Пашиняна о том, что «Карабах — это Армения».

«Наш президент встречался недавно и с армянским лидером, и азербайджанским президентом, уже в Сочи. У России есть стремление сбалансировать нарастающую нестабильность. А что касается слов Лаврова, то здесь все понятно. Конечно, глава МИД России должен был осудить (заявление Пашиняна)», — сказал он.

Minval.az