Позиция нынешних властей Армении является не чем иным как самообманом и введением в заблуждение собственного народа.

Об этом, отвечая на вопрос СМИ, сказала руководитель пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева.

В ответе на вопрос касательно последнего комментария пресс-службы МИД Армении, где она вновь озвучила тезис об интересах «народа Нагорного-Карабаха», Абдуллаева заявила, что по этому вопросу позиция Азербайджана неоднократно озвучивалась.

«Так, президент Азербайджана Ильхам Алиев в своем выступлении в рамках международного дискуссионного клуба «Валдай» достаточно основательно, четко, ясно и решительно высказался по данному поводу. Позиция же нынешних властей Армении является не чем иным как самообманом и введением в заблуждение собственного народа, однако обмануть международное сообщество невозможно и не получиться. Налицо крайняя необходимость политического руководства Армении во внимательном изучении международных документов, принятых в рамках процесса урегулирования конфликта, а также заявлений сопредседателей МГ ОБСЕ. Ни в одном из документов по урегулированию конфликта в отношении населения Нагорно-Карабахского региона Азербайджана никаким образом не упоминается понятие «народ». В данной связи, хотела бы напомнить, что и в совместном заявлении сопредседателей МГ ОБСЕ, а также в соответствующих договоренностях двух сторон конфликта, на которые ссылается пресс-служба МИД Армении, четко отмечается о необходимости подготовки к миру именно населений. Глава Азербайджанской Республики в доступной и ясной форме для всех отметил, что не существует понятия «народ Нагорного-Карабаха», речь идет об азербайджанском и армянском населении данного региона Азербайджана.

Если армянская сторона действительна заинтересована в победе демократии в этом регионе, то Армения, как страна, осуществляющая реальный контроль над оккупированными территориями Азербайджана, должна, в первую очередь, вывести свои войска из этих территорий и не препятствовать возвращению туда насильственно изгнанного азербайджанского населения, что послужит обеспечению его законных и демократических прав», — цитирует «Тренд» Абдуллаеву.

Minval.az