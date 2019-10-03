«Фактор Путина» помог России преодолеть экономические проблемы в начале 2000-х годов, считает президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«Главным фактором того, что Россия с честью вышла из тяжелейших испытаний, является «фактор Владимира Путина». Это правда, это должны знать все», — сказал он, выступая на пленарном заседании Валдайского клуба в четверг в Сочи (цитата по «Интерфаксу»).

Эта реплика Алиева вызвала бурные аплодисменты в зале.

По мнению президента Азербайджана, «именно благодаря его (Путина) мужеству, решительности, мудрости и патриотизму» Россия «сегодня является ведущей мировой державой».

Minval.az