Слова и поступки Армении коренным образом противоречат интересам мирного разрешения нагорно-карабахского конфликта.

Об этом сказала глава пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева, комментируя вчерашний инцидент, когда в результате прицельного огня со стороны вооружённых сил Армении в Газахском районе Азербайджана был убит мирный житель.

«Как известно, 2 октября этого года вооружённые силы Армении предприняли очередную провокацию, подвергнув обстрелу экскаватор, проводивший работы по строительству дороги в направлении села Гушчу Айрым Газахского района близ линии азербайджано-армянской границы. В результате вчерашнего инцидента погиб водитель экскаватора Сафарали Абышов, являющийся гражданским лицом. В целом, хотелось бы напомнить, что преднамеренное убийство азербайджанского мирного населения на протяжении всего конфликта составляло суть действий вооружённых сил Армении. Вопиющий акт геноцида в Ходжалы в 1992 года и последующее целенаправленное убийство малолетних детей, проживающих на территориях, примыкающих к государственной границе Азербайджана и Армении и линии фронта, есть самые очевидные свидетельства этого факта», — сказала она.

Абдуллаева отметила, что подобные приобретшие в последнее время характер тенденции нарушения режима прекращения огня, сопровождающиеся безответственными риторическими выпадами со стороны руководства Армении, подтверждают, что, к сожалению, слова и поступки страны-агрессора коренным образом противоречат интересам мирного разрешения конфликта.

«Они ни в коей мере не согласуются с духом и буквой последнего заявления сопредседателей Минской группы ОБСЕ от 25 сентября этого года, где содержится однозначный призыв снизить напряжённость и обеспечить атмосферу, способствующую продвижению мирного процесса и благоприятствующую субстантивным переговорам. Мы решительно осуждаем это очередное злонамеренное деяние Армении и вновь напоминаем, что все существующие препятствия продвижению мирного процесса и достижению мира и безопасности в регионе создаются в первую очередь именно такого рода политикой Армении, направленной на эскалацию напряжённости. Приносим свои искренние соболезнования семье погибшего», — заключила Абдуллаева.

Minval.az