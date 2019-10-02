Президент Азербайджана Ильхам Алиев по приглашению президента России Владимира Путина прибыл в Сочи с рабочим визитом, сообщает сайт главы государства.
Как сообщалось ранее, Алиев 3 октября примет участие в заседании Валдайского клуба в Сочи.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев по приглашению президента России Владимира Путина прибыл в Сочи с рабочим визитом, сообщает сайт главы государства.
Как сообщалось ранее, Алиев 3 октября примет участие в заседании Валдайского клуба в Сочи.
Дата: 2019/10/02 19:00
Раздел: Азербайджан, Бывший СССР
Просмотров:
272
Продолжился судебный процесс по делу о смерти Элины Гаджиевой.
Огневые точки врага были подавлены ответным огнем
«Заложив свое депутатское удостоверение, Рафаэль Джабраилов растоптал доверие своих избирателей».
Минувшей ночью на линии соприкосновения на государственной границе с Арменией, в направлении Газахского района Азербайджана пограничные наряды
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) приняла решение лишить Рафаэля Джабраилова депутатского мандата.
В поселке Мушвигабад Гарадагского района Баку разрушен бюст Микаила Мушвига.
Заявление о принадлежности Карабаха Армении не помогает урегулированию конфликта, считает глава российского МИДа
Прекращено уголовное дело в отношении Лейлы Исмаилзаде, супруги председателя движения «Мусульманское единство» Талеха Багирзаде.
В столице России городе Москве в Азербайджанском культурном центре, расположенном во Всероссийской государственной библиотеке иностранной литературы им