Президент Азербайджана Ильхам Алиев по приглашению президента России Владимира Путина прибыл в Сочи с рабочим визитом, сообщает сайт главы государства.

Как сообщалось ранее, Алиев 3 октября примет участие в заседании Валдайского клуба в Сочи.

Minval.az