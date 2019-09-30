На днях Селена Гомес решила поведать своим поклонникам о том, каким тяжелым выдался для нее последний год. Как рассказала певица, это был один из самых ужасных периодов ее жизни. Фанаты 27-летней Селены решили, что она не случайно выбрала момент для своих откровений — когда ее бывший возлюбленный Джастин Бибер собрался, наконец, отпраздновать свадьбу с Хейли Болдуин, год спустя после формальной регистрации своего брака.

«Мои боль, тоска и страхи нахлынули на меня одновременно и совершенно вывели меня из строя…» — поделилась своими воспоминаниями Гомес. Тогда певице было так плохо, что она поняла – самой ей не справиться, и обратилась за помощью к врачам. Пройдя курс лечения в клинике, она почувствовала некоторое облегчение. Но ей потребовалось еще немало времени, чтобы окончательно прийти в нормальное состояние. «Теперь, год спустя, послу упорной работы над собой, я чувствую себя более здоровой и счастливой!» — заявила она.

Сама Селена объяснила свой прошлогодний срыв болезнью — ведь Гомес страдает от тяжелого аутоимунного заболевания — волчанки. Однако фанаты не слишком верят объяснениям Селены. Ведь серьезный кризис в ее болезни, когда певице пришлось перенести операцию по пересадке почки, приключился более, чем за год до описанной ей депрессии. Зато все помнят, что Гомес угодила в клинику с тяжелой депрессией вскоре после известия о женитьбе Джастина на Хейли.

Издание «7Дней» отмечает, что Селена встречалась с Бибером около 4 лет, пережив за это время несколько ссор и примирений. Причем, их последнее расставание приключилось всего за несколько месяцев до начала скоропалительного романа Джастина и Хейли. Как утверждают подруги певицы, она долго не могла поверить, что Бибер всерьез увлекся мисс Болдуин. Ей казалось, что она и Джастин созданы друг для друга. Селена думала, что они непременно помирятся и снова будут вместе. Поэтому известие о регистрации брака Бибера и его новой подружки потрясло Гомес. И, как все думают, именно это и стало подлинной причиной ее депрессии.

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