Наследный принц и министр обороны Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман Аль Сауд заявил, что атака на предприятия компании Saudi Aramco 14 сентября была успешной потому, что его стране угрожают со всех сторон и трудно охватить все полностью. Об этом он сказал в интервью телеканалу CBS

По словам принца, включенные в противовоздушную оборону королевства американские ракетные системы Patriot и Hawk не предназначены для уничтожения беспилотников.

«Саудовская Аравия размером практически с континент. Она больше, чем вся Западная Европа. Существуют угрозы со всех сторон. Трудно охватить все полностью», – отметил принц.

Также он назвал атаку на предприятия Saudi Aramco «глупостью».

«Только полный дурак будет пытаться помешать экспорту нефти, обеспечивающего лишь 5% мирового рынка», – подчеркнул бен Салман Аль Сауд.

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