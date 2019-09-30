Уволенный с должности директора Службы национальной безопасности (СНБ) Артур Ванецян — один из наемников Кремля и представителей действующей в Армении пятой колонны, сегодня на пресс-конференции такое заявление сделал Жирайр Сефилян, террорист с «ливанским» опытом, а ныне — лидер армянской радикальной партии «Сасна црер».

«В течение этих полутора лет мы все стали свидетелями того, как с самого первого дня, когда Никол Пашинян оказался у руля власти в стране, со стороны известного государства (я имею в виду Россию) был начат процесс, цель которого – как можно скорее привести правительство Никола Пашиняна к провалу. И этот процесс до сих пор продолжается», — заявил Сефилян.

По его убеждению, на достижение этой цели направлены действия России в «Верхнем Ларсе», когда сегодня чинятся препятствия движению армянского грузового транспорта.

«Мы все стали свидетелями того, как подняли цену на газ. И у меня есть сведения, что в ближайшее время цену на газ вновь поднимут», — цитирует его Радио Азатутюн.

Однако, по словам Жирайра Сефиляна, к счастью, мы в последнее время стали свидетелями сопротивления со стороны Никола Пашиняна, которое проявилось несколькими способами, и один из них – увольнения директора СНБ Артура Ванецяна и начальника полиции Валерия Осипяна, а также принятый в парламенте в первом чтении законопроект, согласно которому, эти силовые структуры смогут возглавить гражданские лица.

«Что касается реванша бывших властей, то скажу так: до тех пор, пока рейтинг Никола Пашиняна резко не упал, не очень низкий, они ничего сделать не могут. Ни один Кремль, ни одна Россия ничего не могут сделать вместе со своими пятыми колоннами, своим наемниками, своими агентами», — продолжил Сефилян.

На уточняющий вопрос, имеет ли он в виду, что Артур Ванецян также является наемником и представителем пятой колонны Кремля, Жирайр Сефилян ответил: «Да, вы правильно поняли».

Minval.az