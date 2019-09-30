Батумский городской суд подтвердил дискриминационное отношение мэрии Батуми к мусульманской общине.

Судья Джумбер Бежанидзе частично удовлетворил иск мусульманской общины по поводу строительства новой мечети. Суд подтвердил случай дискриминации и дал указание мэрии, пересмотреть документы, согласно которым муниципалитет отказал мусульманской общине в разрешении строительства на первом этапе, пишут грузинские СМИ.

«Согласно позиции мэрии, требование строительства мечети касалось территории, которая относится к т.н. 6-й зоне и там приоритетом является строительство жилых домов, однако на этой же территории, в довольно густонаселенных районах есть семь церквей, три из которых построены непосредственно на территории, принадлежащей муниципалитету. Конечно, в этом случае имеет место иное, дискриминационное отношение, но я хотел бы подчеркнуть, что дискриминация была установлена для этого конкретного случая, и ее не следует понимать как систематическое отношение государства к религиозным меньшинствам», — заявил судья Джумбер Бежанидзе.

Фонд строительства новой мечети и Союз мусульман Грузии остались довольны принятым решением. Представители организаций говорят, что признание дискриминации является важным событием, и они продолжат правовую борьбу.

Мусульманская община уже много лет требует строительства новой мечети в Батуми. Они купили землю за собственные средства, но на самом первом этапе разрешения на строительство, мэрия Батуми отказала мусульманской общине. Это решение было обжаловано в суде.

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