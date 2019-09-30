Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник принял делегацию во главе с председателем группы дружбы Франция-Кавказ Сената Французской Республики и заместителем председателя по Азербайджану Аленом Юпером.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник принял делегацию во главе с председателем группы дружбы Франция-Кавказ Сената Французской Республики и заместителем председателя по Азербайджану Аленом Юпером.
Дата: 2019/09/30 11:58
Раздел: Новость
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