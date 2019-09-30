Личный адвокат президента США Рудольф Джулиани сообщил, что отменил поездку на конференцию в Армении, где он должен был за деньги выступить с речью, пишет The Washington Post.

Издание отмечает, что речь идет об организованной при поддержке Евразийского экономического союза конференции в Армении. Ожидается, что ее посетят президент РФ Владимир Путин и ряд других высокопоставленных российских чиновников.

Утром в пятницу Джулиани подтвердил The Washington Post свое участие в конференции, но к вечеру передумал.

«Я не знал, что Путин идет», — объяснил он свое решение, добавив, что «главным в доблести является благоразумие».

Газета указывает, что отказ Джулиани от участия в конференции произошел на фоне скандала вокруг летнего телефонного разговора между президентами США и Украины Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским. Утверждалось, что Трамп вынуждал Зеленского начать расследование против Хантера Байдена — сына бывшего вице-президента США Джо Байдена, — а чтобы надавить на Киев, задержал выделение военной помощи Украине. Из-за этого демократы в Палате представителей начали расследование в рамках процедуры импичмента Трампа.

Minval.az