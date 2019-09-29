Анастасия Волочкова всегда довольно откровенна со своими поклонниками, но оказывается, балерина все же не все успела рассказать фанатам. Это выяснилось на съемках программы «Битва экстрасенсов», которая выходит на канале ТНТ.

В беседе с участницей Мириам Циминтии Волочкова неожиданно призналась, что ее мама сделала все, чтобы разрушить ее союз с олигархом Сулейманом Керимовым.

«Моя мать разрушила мою жизнь, она пыталась это сделать, когда я была с олигархом Сулейманом Керимовым. Мама заставила меня сделать аборт», — цитирует Анастасию издание «7Дней».

Волочкова также отметила, что отношения с матерью у нее до сих пор напряженные (хотя и было официальное примирение) и общаются они крайне редко.

«Пока, мама-неудачница. Ты меня растила как проект», — резюмировала звезда.

Экстрасенс посоветовала артистке избавиться от негативных мыслей, чтобы впустить в свою жизнь любовь. На что Волочкова ответила, что уже 10 месяцев очень счастлива с мужчиной, имени которого она до сих пор не назвала. Правда, о замужестве и семейной жизни с ним она и не помышляет:

«У меня есть человек, но эта история не приведет нас к замужеству. Мне так удобно».

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