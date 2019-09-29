Вчера, 28 сентября, в возрасте 85 лет ушел из жизни легендарный режиссер театра и кино Марк Захаров. За свою многолетнюю творческую карьеру Марк Анатольевич поставил более 40 спектаклей на театральной сцене и выступил режиссером 24 телеспектаклей. А вот каждая режиссерская работа Захарова в кино становилась событием. Почти все снятые им фильмы, среди которых «Дом, которых построил Свифт», «Формула любви» и «Убить дракона», стали классикой и пополнили золотой фонд советского и российского кинематографа.

В память о любимом миллионами режиссере издание «7Дней» вспоминает снятые им кинофильмы, популярность которых не угасла и по сей день.

«12 стульев» (1976)

Комедия «12 стульев» — экранизация одноименного романа Ильи Ильфа и Евгения Петрова — стала первой самостоятельной киноработой Марка Захарова (дебютную ленту «Стоянка поезда — две минуты» Захаров снимал вместе с Александром Орловым — Прим. ред.). Остапа Бендера и Кису Воробьянинова в четырехсерийном фильме сыграли Андрей Миронов и Анатолий Папанов, которые за несколько лет до этого пробовались на те же роли в телефильм Леонида Гайдая. Несмотря на громкие имена, Леонид Иович отказал звездам, остановив выбор на куда менее известных Арчиле Гомиашвили и Сергее Филиппове. Экранизации Захарова и Гайдая долгие годы боролись за звание лучшей, но определить, чей шедевр «круче», так никому не удалось. Зрители же одинаково любят и с удовольствием пересматривают обе кинокартины.

«Обыкновенное чудо» (1978)

Спустя два года Марк Захаров снял новый телехит — сказочную мелодраму «Обыкновенное чудо», главные роли в которой сыграли Александр Абдулов и Евгения Симонова. Зрители сразу оценили закрученный сюжет и блестящую игру актеров. Абдулов сыграл Медведя — таинственного, мистического, необыкновенно обаятельного персонажа, а Симонова — влюбленную в него Принцессу. После выхода двухсерийной ленты, снятой Марком Анатольевичем по одноименной пьесе прозаика Евгения Шварца, молодые актеры получили всенародную любовь и стали мужским и женским секс-символами СССР.

«Тот самый Мюнхгаузен» (1979)

Трагикомедия, созданная Марком Захаровым и сценаристом Григорием Гориным по мотивам произведений немецкого писателя Рудольфа Эриха Распе, считается одной из наиболее важных работ в творчестве режиссера. На главную роль барона Мюнхгаузена после долгих споров Марка Анатольевича с худсоветом был утвержден звезда «Щита и меча» Олег Янковский, который также исполнил роль Волшебника в предыдущем творении Захарова — «Обыкновенном чуде». Остальные роли в картине исполнили артисты, среди которых преобладали звезды «Ленкома»: Инна Чурикова, Александр Абдулов, Леонид Броневой, Елена Коренева, Игорь Кваша др. Лента вышла на телеэкраны 1 января 1980 и сразу же стала настоящим кинохитом на все времена.

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