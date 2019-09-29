На Ким Кардашьян-Уэст ополчились представители армянской диаспоры в США.

Как передает Газета.ру, предпринимательница, чей покойный отец, адвокат Роберт Кардашьян был армянином, а ее мать и, по совместительству, ее менеджер Крис Дженнер — американка, любит делать акцент на своем происхождении.

Именно поэтому решение Ким создать производство своей линии коррекционного белья в Турции вызвало громкие протесты со стороны тех, кто сначала был благодарен звезде реалити-шоу «Жизнь семейства Кардашьян» за то, что она выносит важные вопросы на обсуждение. Армянский национальный комитет США (АНКА) написал мультимиллионерше твит в среду, 25 сентября, а на следующий день знаменитость прокомментировала претензии влиятельной организации и попыталась оправдаться.

«Мы увидели, что вы изготовляете некоторую продукцию (своего бренда — «Газета.Ru») в Турции. Пожалуйста, подумайте над тем, чтобы делать это в Армении, которая славится прекрасными мастерами и сервисом», — отметил комитет.

В ответ Ким объяснила, что ее решение использовать турецкие фабрики были основаны не на идеологии, а на выгодах для бизнеса. Тех, кому тоже стало интересно, задумалась ли бизнесвуман о том, с кем она сотрудничает, Кардашьян-Уэст дала длинный и исчерпывающий ответ.

Она написала: «Когда я впервые начала мечтать о собственной марке корректирующей одежды, я знала, что хотела, чтобы каждая деталь была сделана лучшим из возможных способов — из лучших материалов, от создания эскизов до производства, тестов и инноваций». По словам Ким, она проконсультировалась с экспертами, которые в числе прочего предложили фабрики в Турции, поэтому наилучшие условия победили память о событиях, происходивших с 1915-го по 1917 год.

Владелица бренда также решила подчеркнуть, что ее бизнес-стратегия, которая явно заключается в том, что шить нужно там, где это делать дешевле и удобнее, полностью отвечает ее пониманию патриотизма: «Мы против того, чтобы дискриминировать кого-либо или отдельную нацию, основываясь на прошлом».

К тому же, одна из продюсеров «Жизни семейства Кардашьян» заключила послание обещанием, что она лично поедет в Армению «в течение следующих двух недель» и выразила надежду, что она сможет «найти способы улучшить торговлю и создать рабочие места для армян, которая будет включать в себя производство».

Выверенную речь о необходимости уметь прощать скандальная звезда завершила фразой: «Я всей душой верю, что для того, чтобы изменения произошли, вы должны быть готовы работать со всеми людьми, даже если ваши политические взгляды отличаются».

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