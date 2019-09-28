Социальная сеть Facebook начала тестировать функцию скрытия количества лайков. Изменения коснулись пользователей в Австралии, сообщает News.com.au.

Теперь лайки будут приватными и видны только автору поста, пояснила директор Facebook в Австралии Мия Гарлик.

«Мы убираем цифры из уравнения, чтобы люди могли сосредоточиться на качестве контента и взаимодействии, а не на количестве лайков и реакции на посты», – сказала она.

При этом люди, ведущие бизнес в Facebook, по-прежнему смогут получать всю необходимую статистику.

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