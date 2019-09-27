Американская актриса и певица Джессика Симпсон рассказала в Instagram, что после родов сбросила более 45 килограммов.

«Шесть месяцев. На 100 фунтов меньше (более 45 килограммов)», – написала она и призналась, что после беременности весила более 108 килограммов.

По словам актрисы, похудение ей далось нелегко.

«Я так горжусь, что снова чувствую себя собой. Даже когда это казалось невозможным, я решила работать усерднее», – отметила она.

«Гордон» напоминает, что Джессика Симпсон в марте 2019 года родила третьего ребенка – дочь Берди Мэй Джонсон.

Актриса замужем за бывшим игроком футбольной команды NFL Эриком Джонсоном.

Пара живет в браке с 2014 года. Они уже воспитывают двоих детей – шестилетнюю дочь Максвелл Дрю и пятилетнего сына Эйса.

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