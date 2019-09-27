Александр Друзь прокомментировал своё возвращение в шоу «Что? Где? Когда?», при этом он не исключил своего появления на игре уже 28 сентября.

«На данный момент принято решение, что я могу появляться на играх. Я появлюсь, наверное. Буду стараться. На сайте полная информация… Не знаю, буду ли я присутствовать на завтрашней игре. Если окажусь в Москве — буду. Пока не в курсе. Есть некоторые дела», — сказал Друзь (цитата по RT).

По словам знатока, в этом сезоне он играть не будет, так как уже заявлена Инна Семёнова.

«На мой взгляд, она заслужила право играть вторую игру. Она будет играть. На этот сезон она заявлена в команду. Все команды на сезон сформированы. Если кто-то обратится — я сяду», — считает Друзь.

Он также выразил мнение по поводу перспектив команд в новом сезоне.

«Мне нравится команда Сиднева. Выйдет ли она в этот самый сезон? Не думаю, потому что там много команд на более удобных местах. А может, и выйдет в зимнюю серию. Это игра. Я люблю команду Сиднева, естественно, потому что я в ней играл», — сказал Друзь.

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