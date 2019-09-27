В своем недавнем интервью, которое Брэд Питт дал по случаю выхода на экраны его нового фильма — «К звездам», актер поведал о том, как подействовал на него развод с Анджелиной Джоли. Все ожидали, что 55-летний Питт будет снова рассказывать, как тяжело было ему потерять семью, и как он страдал. Но, к удивлению фанатов, актер решил рассказать о другой стороне своих переживаний. Об этом сообщило издание «7Дней» со ссылкой на интернет-портал People.com.

«Любой развод в некотором смысле помогает вам «открыть глаза». То есть позволяет понять, как все обстоит на самом деле. Что касается меня, то мне, как оказалось, было просто необходимо осознать свою вину в крушении брака. И когда я сумел это сделать, я смог начать меняться к лучшему. Потому, что понял в какой-то момент — я достиг «дна». И что я не хочу и не могу так жить дальше…» —признался Брэд. Питт понимал, что его брак уже не спасти, но он хотел хотя бы стать лучшим отцом для своих шести биологических и приемных детей — Мэддокса, Пакса Тьена, Захары, Шайло и близнецов Нокса с Вивьен.

Именно осознание вины и привело актера к решению лечиться от алкогольной зависимости. Он обратился за помощью в общество Анонимных Алкоголиков, благодаря чему ему удалось справиться с его проблемой. После чего, покончив со спиртным, Брэд публично покаялся, и, в конечном счете, смог добиться права снова видеться со своими детьми. Что же касается его самого, то, как отметили фанаты, актер уже давно не выглядел так хорошо. Он помолодел, постройнел и почти все время пребывает в отменном настроении. Так что похоже, он прав — развод с Джоли действительно пошел ему на пользу.

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