Личный адвокат президента США Рудольф Джулиани утверждает, что у него есть доказательства вмешательства Украины в выборы главы государства в 2016 году.

Так он отреагировал на публикацию стенограммы беседы президента США Дональда Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским и жалобу сотрудника разведки, поданную после беседы и ставшую поводом для начала процедуру импичмента.

Джулиани посоветовал не выдвигать обвинений, основываясь на «чистых слухах». «Я так не делал, когда появились утверждения о незаконном влиянии Украины на выборы 2016 года, я получил прямые свидетельства, видеозаписи и документы, которые это доказывают. Смотрите и ждите!» — написал он в Twitter.

Minval.az