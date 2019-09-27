Грузинские депутаты вызвали главу МИДа Давида Залкалиани в парламент из-за его встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым на полях Генассамблеи ООН. Объяснений потребовала оппозиционная фракция «Единое национальное движение».

Это было действием, совершённым за спиной народа. До проведения встречи необходимо было пройти предварительные консультации с политическими силами, обществом и парламентом, — цитирует лидера фракции Романа Гоциридзе ТАСС.

Залкалиани, в свою очередь, заявил, что у него нет проблем в общении с депутатами, и пообещал прийти в парламент в октябре, чтобы пообщаться с народными избранниками в формате «часа министра».

Министры обсудили проблемы региональной безопасности. Эти консультации стали первыми с 2008 года, когда после признания независимости Южной Осетии и Абхазии Грузия прервала дипломатические отношения с Россией.

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