Королевство Саудовская Аравия объявило о запуске нового визового режима, согласно которому страну теперь смогут посещать туристы. Об этом сообщает Reuters.

Режим вступил в действие в пятницу, 27 сентября. Благодаря ему у жителей 49 государств появится возможность увидеть мусульманское королевство. Стоимость туристической визы составит 80 долларов, и она будет доступна даже одиноким женщинам.

Как пояснил глава национальной комиссии по туризму Ахмед аль-Хатиб, иностранкам необязательно надевать абайю (длинное традиционное женское платье с рукавами, предназначенное для ношения в общественных местах), однако они должны одевать скромную одежду, в том числе на публичных пляжах.

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