Ученые из Японии рассказали, каким-образом работает механизм забывания снов и какие сны остаются в памяти человека. Об этом сообщает издание Science.

Как стало известно, исследователи проделали соответствующие опыты на мышах.

Ученым удалось выяснить, что нейроны меланина, то есть концентрирующего гормона (MCH), отвечающего за аппетит и участвующего в регуляции фазы быстрого сна, активно помогают мозгу забыть неважную информацию.

Также ученые узнали, почему сны часто забываются.

Отмечается, что во время фазы быстрого сна у человека появляются сновидения. Это происходит, когда клетки МСН находятся в активном состоянии.

Таким образом, активная деятельность этой группы клеток не позволяет хранить с

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