Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал информацию о возможном введении белорусских миротворцев на юго-восток Украины. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Пескова, минскими договоренностями это не предусмотрено, и необходимо понять отношение участников конфликта к предложению белорусской стороны. Представитель Кремля напомнил, что участниками конфликта являются самопровозглашенные «республики» Донбасса и Киев.

Ранее в четверг президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о готовности ввести миротворцев в Донбасс и взять под контроль участок украино-российской границы. Он добавил, что для этого ему необходимо получить согласие Киева и Москвы.

Лукашенко также заявил, что конфликт в Донбассе должны решать не с помощью европейских формул, в частности «формулой Штайнмайера», а силами трех славянских народов — русского, белорусского и украинского.

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