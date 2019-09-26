Американский актер Уилл Смит сыграет роль криминального авторитета и наркобарона Ники Барнса в фильме «Совет» (The Council). Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на Variety.

Триллер посвящен преступному синдикату, состоящему из семи афроамериканских мужчин, которые правили Гарлемом в 1970-х и начале 80-х годов с целью создания самодостаточного и самоконтролирующегося афроамериканского города-государства, финансируемого продажей наркотиков.

Реальный Барнс сотрудничал с итало-американской мафией по международному распространению наркотиков до его ареста в 1978 году.

Он был приговорен к пожизненному заключению и стал федеральным информатором в рамках программы защиты свидетелей. Барнс умер в 2012 году.

Продюсером и сценаристом фильма стал Питер Ландесман. Он уже работал со Смитом в картине «Защитник».

Minval.az