На лодку экспедиции Северного флота на Землю Франца-Иосифа напала моржиха. Об этом сообщается на сайте Русского географического общества.

Моржиха атаковала экспедицию при высадке на мысе Геллера. Предполагается, что она защищала своих детенышей. Лодка ушла ко дну, но все участники высадки добрались до берега.

В сообщении пресс-службы Северного флота говорится, что «серьезных неприятностей удалось избежать благодаря четким и слаженным действиям военнослужащих». Они смогли отвести лодку от моржей, не навредив им.

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