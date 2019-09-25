Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев примет участие в саммите Тюркского совета, который пройдет в столице Азербайджана, сообщает МИД республики.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в сентябре прошлого года в качестве почетного гостя принял участие в заседании Совета сотрудничества тюркоязычных государств в Чолпон-Ате.

Глава Узбекистана участвовал в заседании совета впервые за десять лет его существования. Выступая на мероприятии, Мирзиёев отметил, в частности, что тюркские народы связывают духовные ценности, узы сотрудничества и схожесть языков, а проблемы и разногласия в политической повестке отсутствуют.

Minval.az