Оперный певец Пласидо Доминго не будет участвовать в постановках нью-йоркской «Метрополитен Оперы».

Об этом передает РИА Новости со ссылкой на заявление театра.

В частности, он пропустит запланированную на 25 сентября премьеру оперы «Макбет». «Решение вступает в силу незамедлительно. Театр и господин Доминго пришли к согласию, что он должен был уйти. Театр не располагает другими комментариями на этот момент», — рассказали в учреждении культуры, отказавшись далее комментировать решение.

Ранее 11 артисток обвинили Пласидо Доминго в сексуальных домогательствах, до этого с аналогичными обвинениями выступили еще девять женщин.

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