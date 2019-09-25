Кира Найтли не зря считается в Голливуде настоящим мастером конспирации. 34-летняя Найтли никого не желает пускать в свою личную жизнь и это ей удается блестяще. Недавно она в очередной раз подтвердила свой талант, ухитрившись родить своего младшего ребенка так, что об этом не узнал никто из посторонних. Так что до сих пор неизвестно, ни когда именно, ни где она родила своего ребенка. Скрывала Кира и пол, а также имя малыша.

О том, как Кира назвала свое дитя, стало известно только после того, как супруг актрисы — Джеймс Райтон проболтался об этом на вечеринке. Придя на мероприятие, организованного брендом Hugo Boss, муж Киры, видимо под воздействием коктейлей, которыми щедро угощали гостей, разговорился и сообщил имя и пол ребенка. Райтон рассказал, что у них с Кирой родилась вторая дочка, которую они назвали Делайла. Напомним, юная Делайла стала младшей сестрой 4-летней дочки Киры и Джеймса, которой родители подарили мальчишечье имя Эдди. Об этом сообщило издание «7Дней» со ссылкой на Daily Mail.

А о самом факте состоявшихся родов, фанаты Киры узнали только после того, как папарацци подловили ее с мужем, прогуливающимися с коляской по улицам Лондона. Хорошо хотя бы, что Найтли стала скрывать то, что она забеременела. Правда, официального заявления от нее так и не дождались. Но в том, что она ждет второго ребенка, не осталось ни малейших сомнений после ее появления на официальном мероприятии в Париже в мае этого года. Тогда Кира пришла на вечеринку в легком светлом платье, обрисовавшем ее уже заметно округлившийся животик.

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