Сын премьер-министра Армении Никола Пашиняна Ашот Пашинян был избит офицерами и солдатами армянской оккупационной армии в Карабахе. Об этом сообщила ереванская газета «Грапарак».

Как отмечает издание, «А.Пашинян решил, что так же, как его отец, который устанавливает порядок в Армении, он обязан навести порядок в своей воинской части».

Пашинян-младший делал замечания офицерам и сослуживцам, стучал командованию воинской части на своих сослуживцев, нарушив тем самым все неписаные правила, отмечает издание.

Кроме того, газета отмечает, что А.Пашинян был избит также внуком террориста Зория Балаяна, который служит с ним в той же воинской части. В беседе с изданием З.Балаян подтвердил, что его внук и сын армянского премьера являются сослуживцами, однако говорить о случившемся инциденте не стал.

Вскоре после случившегося в Сети появилось видео, как сын армянского премьера прогуливается со своей сестрой в Ереване в сопровождении охраны. Данное видео вызвало волну возмущения среди армян, а власти страны-агрессора были вынуждены выступить с заявлением, в котором отметили, что «Ашот Пашинян получил очередной отпуск».

Отметим, сын главы правительства Армении был призван на обязательную воинскую службу летом с 2018 года и якобы служит в оккупированном Карабахе. Однако в армянских СМИ часто появляется информация о том, что Ашот Пашинян находится в Ереване.

Minval.az