На территории погранотряда «Гёктепе» Госпогранслужбы (ГПС) Азербайджана ранен пограничник.

Согласно информации, на служебном участке погранзаставы вблизи села Буравар на автодороге Джалилабад-Ярдымлы 20 сентября в 21:05 внимание пограничного наряда привлекло приближение автомобиля, в котором находились два человека. Один из них вышел из автомобиля и стал вести наблюдение вокруг. Забрав из тайника сверток, он попытался удалиться. Пограничники приказали ему остановиться, но он, не подчинившись приказу, попытался покинуть территорию. Во время задержания он оказал сопротивление и нанес ножевое ранение старшему лейтенанту Аллахверди Исмайлову, но пограничнику удалось обезоружить преступника, пишет Тренд.

Раненому пограничнику была оказана медицинская помощь, его состояние оценивается в настоящее время как удовлетворительное.

Задержанный оказался жителем Джалилабадского района Алиевым Эльшаном Довлет оглу (1975). Во время осмотра свертка были обнаружены и изъяты более 1 кг марихуаны, более 1 кг опиума и 450 г. героина.

Были проведены меры по задержанию и другого лица, скрывшегося на автомобиле с места происшествия, территория была перекрыта и проведены поиски. Скрывавшийся житель Бабекского района Нахчыванский АР Гулиев Самир Видади оглу (1979) был задержан вблизи села Буравар Джалилабадского района. В его автомобиле были найдены и изъяты 55 г опиума и личные вещи.

Оперативно-следственные меры по факту продолжаются.

Minval.az