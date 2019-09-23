Ученые Стэнфордского университета в США назвали CAR T-клеточную терапию революционным прорывом в области иммунотерапии рака. Об этом сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress.

Исследователи оценили эффективность терапии на основе клинических данных, накопленных за предыдущие годы. По словам ученых, CAR T-клеточная терапия оказалась эффективной в борьбе с типами злокачественных опухолей, которые ранее считались неизлечимыми. Отмечается, что этот метод является сложным и не всегда помогает, поскольку некоторые формы рака вырабатывают устойчивость, однако в будущем эти недостатки могут быть преодолены.

Специалисты обнаружили, что терапия была наиболее эффективной у 60-93 процентов пациентов. Наиболее часто она срабатывала при остром лимфобластном лейкозе B-клеток. Однако при долгосрочных наблюдениях отмечается высокая частота рецидивов. При В-крупноклеточной лимфоме метод срабатывает не так часто, но частота рецидивов низкая, что приводит к тем же показателям долгосрочного контроля заболевания.

При CAR T-клеточной терапии применяется химерный антигенный рецептор. Он представляет собой белок, который сочетает в себе фрагменты антитела, который избирательно связывается с определенными антителами, и домены, активирующие иммунную систему. Т-клетки пациента извлекают и генетически модифицируют, чтобы на их поверхности находился химерный антигенный рецептор CAR, который связывается с белком CD19 на раковых клетках. После модификации их снова внедряют в организм больного.

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