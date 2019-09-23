Заключительный сезон сериала «Игра престолов» получил награду телеакадемии США «Эмми». Об этом сообщает Reuters.

Жюри отметило шоу как «лучший драматический сериал» года. Фэнтезийная сага в этой номинации конкурировала с сериалами «Лучше звоните Солу», «Убивая Еву», «Озарк», «Телохранитель», «Поза», «Наследники» и «Это мы».

«Чернобыль» завоевал «Эмми» в трех номинациях. Он выиграл в категориях «лучший мини-сериал», «лучшая режиссура мини-сериала или фильма» и «лучший сценарий сценарий мини-сериала или фильма». Шоу соперничало с проектами «Побег из тюрьмы Даннемора», «Фосси/Вердон», «Острые предметы» и «Когда они нас увидят».

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