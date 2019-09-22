Жена голливудского актера Уилла Смита Джада Пинкетт Смит рассказала о пристрастии мужа к алкоголю. Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на Fox News.

Во время телевизионного шоу она спросила у Уилла о его отношении к алкоголю. Актер попытался уйти от ответа и сказал, что это его личное дело.

Отмечается, что на телевизионной программе присутствовали дети Уилла и Джады Смит, которых повеселила реакция отца на этот вопрос.

Уточняется, что семья кинозвезды также напомнила Уиллу о том, что он перебрал с выпивкой на дне рождении своего сына Джейдена Смита.

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