В своей новой книге «Поколение «Друзья»», вышедшей к 25-летию культового сериала, Сол Аустерлиц известный специалист по истории кино, поведал, какой ценой досталась Дженнифер Энистон сделавшая ее звездой роль Рейчел Грин. Для этого Энистон пришлось похудеть на целых 15 килограммов!

Когда Дженнифер, родом из городка Шерман-Окс, штат Калифорния, попала в Лос-Анджелес, ее ждала там не самая дружелюбная встреча. Ей удавалось получать небольшие роли, но чаще всего на кастингах она слышала один ответ: «Вы слишком толстая для этой роли». Она уже было отчаялась и собиралась окончить карьеру, особенно после провального фильма ужасов «Лепрекон». Но тут ее агент смог развернуть ее карьеру на 180 градусов, пишет издание «7Дней».

На самом деле, Энистон, конечно, никогда не была толстой. Как призналась в свое время сама актриса, у нее была «фигура настоящей гречанки» — с более пышными, чем было принято в Голливуде, женственными формами. Именно такая фигура считалась красивой на родине ее отца — Джона Энистона, настоящая фамилия которого — Энестассакис. И Дженнифер в то врем гордилась тем, как она выглядит. Но ее агент твердо заявил Дженнифер: «Ты должна сбросить килограммов 15, если хочешь остаться в Голливуде». И Энистон сдалась уговорам: она убрала из своей диеты свои любимые бутерброды с майонезом и жареную картошку, и вообще перешла на здоровый образ жизни. С тех пор она ни разу об этом не пожалела!

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