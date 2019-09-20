МИД Белоруссии считает созданным на пустом месте ажиотаж вокруг программы интеграции с Россией.

«Ажиотаж (вокруг программы по интеграции) создан совершенно на пустом месте. Для него нет никаких практических оснований», — сказал пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз на брифинге в Минске в пятницу.

«Хотел бы еще раз напомнить наименование проекта — Программа действий Республики Беларусь и Российской Федерации по реализации положений договора о создании Союзного государства. Именно в этом заложен смысл документа. Ничего выходящего за рамки Союзного договора от 1999 года там быть не может», — добавил он (цитата по «Интерфаксу»).

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