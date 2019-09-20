Бывший американский баскетболист Деннис Родман раскрыл подробности своих отношений с известной певицей Мадонной, передает Fadeaway World.

Спортсмен и поп-дива встречались в середине 90-х.

«Мадонна предлагала мне $20 млн, если я помогу ей забеременеть», – заявил Родман.

Также он рассказал, как получил однажды звонок от певицы, когда она находилась в Лас-Вегасе. По словам пятикратного чемпиона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), звезда выслала за ним самолет до Нью-Йорка из-за того, что у нее началась овуляция.

«Я пытался», – добавил член Зала славы.

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