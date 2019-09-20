Представитель американской разведки на Украине подал жалобу на президента США Дональда Трампа, поводом предположительно стал его разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на двух бывших чиновников.

Ранее издание сообщило, что сотрудник разведки 12 сентября подал жалобу из-за некого обещания, которое Трамп дал иностранному лидеру и которое показалось ему «тревожным». С кем именно говорил президент, известно не было. Источник добавил, что лидеры разговаривали по телефону.

Издание отмечает, что за две с половиной недели до подачи жалобы Трамп общался с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Дональд Трамп обвинения отрицает. «Фактически каждый раз, когда я говорю по телефону с иностранным лидером, я понимаю, что множество людей из различных американских ведомств могут слушать меня, не говоря уже о тех, кто из другой страны», — написал он твиттере.

Представитель Белого дома от комментариев отказался.

Minval.az