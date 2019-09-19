35-летняя Хилария Болдуин сообщила, что ждет своего уже пятого ребенка. С учетом того, что у ее законного супруга Алека есть еще одна наследница от первого брака с Ким Бейсингер — 23-летняя Айрлэнд, Болдуин вскоре станет отцом шестерых детей. И тогда он догонит одного из самых многодетных папаш Голливуда — Брэда Питта, у которого уже есть шесть приемных и биологических чад.

Эта новость произвела особенно сильное впечатление после того, как этой весной супруга актера потеряла ребенка, о чем она сообщила публично на своей страничке в социальной Сети. Тогда она сообщила, что во врем очередного осмотра, врач обнаружил, что сердце ребенка больше не бьется… И вот, всего пять месяцев спустя после этого печального события, Хилария снова решилась забеременеть.

«Я пока что на раннем сроке, но я знаю, что внутри меня подрастает маленький человечек!» — поведала 35-летняя супруга актера. Она также разместила в Сети запись сердцебиения своего пока что не родившегося ребенка. «Это звук ритмично бьющегося здорового маленького сердечка меня особенно радует еще и из-за потери, которую я понесла весной…» — цитирует Хиларию издание «7Дней».

Жена актера также поделилась своим фото в черном комбинезоне, на котором, если внимательно приглядеться, можно рассмотреть, что ее живот уже немного округлился. «Когда у тебя столько детей, то шесть минут беременности уже выглядят, как шесть месяцев!» — пошутила она.

«Я знаю, ближайшие месяцы будут для меня непростыми, с тошнотой и усталостью. И единственное, о чем я хочу попросить СМИ, это чтобы они не посылали папарацци охотиться за мной. Я очень хочу провести это время спокойно. А когда за тобой гоняются с камерой, добиться этого невозможно. Это было бы совершенно не то, что «доктор прописал»!» — написала супруга актера.

Minval.az